Kde slnko nezapadá? Tam, kde sa aj zmrzlina roztopí a ľadové medvede úplne absentujú, kde je najviac slnečných dní v roku a právom sa tento región považuje za najteplejší. Kde to je? To sa dozviete po prečítaní článku.

Dudince ležia v regióne nazvanom Hont. Dudince - mesto, ktoré vyhľadávajú ľudia túžiaci po ozdravení. Miesto, kde minerálne pramene tryskocú neuveriteľnou silou. Miesto, ktoré je výnimočné a bolo ľuďmi odpradávna vyhľadávané.

Okrem toho, že leží na území s najvyšším počtom slnečných dní v roku na Slovensku, kde slnko tak skoro nezapadá, Dudince sa pýšia aj najstaršími dokladmi po kúpeľných procedúrach. Je to región, kde vedľa seba leží prenádherná nížina a zároveň zo zeme vyčnieva jemné pohorie Krupinská planina. Krupinská planina ukrýva skvosty, o ktorých som písala tu https://melindasteinerova.blog.sme.sk/c/536243/caro-hontianskej-osemdierky.html

Dudince - kúpele - nepotrebujú reklamu: marketing si robia samé. Slnko v kombinácii s blahodarnou zázračnou vodou lieči. No ja sa v tomto článku nebudem venovať kúpeľom ako takým, ale potúlam sa s vami po kúpeľnou parku, kde objavíte úžasné travertínové kopy.

Už unavení, bojmi zničení, prípadne strážením rímskej hranice "znudení" Rimania využívali z dlhej kratochvíle tieto blahodarné pramene. Svedčia o tom akési vaničky vyhĺbené do travertínu v dnešnom kúpeľnom parku.

Pravdepodobne rímske kúpele (Melinda Šteinerová)

Okrem rímskych "vaničiek" - Rimania nikdy nepopreli svoju vitalitu a hedonistickú povahu - tu máme zachované aj mladšie travertínové kopy - pramene. Ide o tzv. Hostečný prameň (na reumu), Očný prameň (na oči), Tatársky prameň (asi sa v ňom kúpali Tatári, alebo zanechali taký silný dojem u miestnych Dudinčanov, že neodolali nutkaniu nazvať po nich prameň), Šípková Ruženka (lebo v jeho okolí rástli šípové ruže a Dudinčania opäť nezapreli svoju poetickú dušu) a Travertínová terasa (pri pomenovaní tohoto prameňa však načisto stratili Dudinčania svojho tvorivého ducha).

Hostečný prameň (Melinda Šteinerová)

Okrem fascinujúcich travertínových kôp si v krásne udržiavanom kúpeľnom parku môžete nabrať minerálnu vodu Slatinku (neďaleko Dudiniec sa plnila Slatina) a tradičnú minerálnu vodu dudinského typu z minimálne dvoch prameňov. Jeden sa nachádza na pešej promenáde v centre kúpeľnej oblasti a ten druhý v lesoparku za liečebnými domami. Okrem toho, že sa pohybujete v príjemne zalesnenom poraste, môžete si osviežiť aj svoju telesnú schránku. Po celom obvode chodníka pod lesoparkom sú nainštalované cvičiace prvky a zariadenia.

A keby vám toto všetko nestačilo, stačí sadnúť do auta, na bicykel, prípadne pešo (ak sa nebojíte) a môžete preskúmať, čo všetko ukrýva, prípadne odhaĺuje región, z ktorého mal hlavu pomotanú aj taký velikán ako Andrej Kmeť. No pri hľadaní sa musíte spoľahnúť na vlastnú intuíciu, pretože v turistických mapách i na informačných tabuliach mnohé prírodné úkazy i ľuďmi vytvorené útvary absentujú. Tak hor sa do hľadania a spoznávania - máte na to čas, pretože tu slnko skoro nezapadá!