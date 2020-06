Korytnica - skrytý poklad

Boli ste už niekedy v kúpeľoch? Viete, že každé kúpele majú svojho vlastníka? Či už sú udržiavané a využívané alebo ponechané napospas... ak sa dostanú do nesprávnych rúk.

O zaniknutých kúpeľoch v Korytnici sa za posledné dni toho popísalo až-až. Pravda je taká, že ak by niekto vlastnil tento skrytý poklad v našich horách, sedel by doslova na zlatej žile. Na jednej strane by bol v poriadnej brinde (ako sa tomu dnes pekne hovorí), pretože tieto kúpele si vyžadujú nemalú finančnú injekciu, na druhej strane by to bolo riadne terno! Boli ste tam už niekedy? Je to úžasné miesto s malinkou zachádzkou od hlavnej cesty vedúcej od Donovalov (vychytené lyžiarske stredisko a top destinácia tzv. slovenskej smotánky) smerom na Ružomberok (ďalej jedným smerom na Oravu, druhým na Liptov a Vysoké Tatry, Spiš...až na východ našej krásnej krajiny).

Takže Korytnica - hneď ako zabočíte od hlavnej cesty smerom do údolia ste prekvapení, aké je to čarovné miesto. Osada - v minulosti zaniknutá, no dnes to tam opätovne celkom žije, je súčasťou susednej Liptovskej Osady. Hneď na začiatku od nej je prístupný nový cyklochodník Cyklokorytnička, ktorý verne kopíruje trasu úzkorozchodnej železničky, ktorá sem dovážala kúpeľných hostí a ktorá pokračuje z jednej strany do Ružomberka a z druhej strany na Donovaly.

Priamo v osade je prvá na rane pekne vynovená plne funkčná budova plničky minerálnej vody Korytnica, ktorú v roku 2013 kúpil francúzsky podnikateľ s chorvátskymi koreňmi a ktorý zrekonštruoval a uviedol do prevádzky aj reštauráciu a apartmánový dom Svätopluk - Apartman Korytnica - kúpele. Tento apartmánový dom vznikol rekonštrukciou budovy bývalej nevyužívanej pošty a kaviarne.

Symbol kúpeľov (Melinda Šteinerová)

Okolo penziónu vedie viacero chodníkov - niektoré časti sú zarastené, iné krásne vysadené. A takto sa môžete prejsť popri zaniknutých kúpeľných a liečebných domoch s vybitými oknami a vylámanými dverami. Ak do nich nakuknete, máte pocit, akoby ľudia boli odtiaľto násilím odohnaní z minúty na minútu a nestihli si po sebe upratať papiere na stoloch, ani poschovávať injekčné striekačky, poumývať a odložiť banky na moč, zasunúť stoličku, či presunúť záznamy pacientov do nejakého archívu.... To sú budovy - ktoré pôsobia ozaj strašidelne, a túto hrôzostrašnú ranu im nedala prvá ani druhá svetová vojna, hoci tadiaľto viedol front a bola tu zriadená povstalecká nemocnica. Poslednú a smrteľnú ranu jej zasadila tzv. mečiarovská privatizácia. Akciovka, do rúk ktorej sa tieto krásne a slávne kúpele dostali sa v roku 2002 ocitla v konkurznom konaní a život z kúpeľov z hodiny na hodinu vymizol.

Kúpeľný areál (Melinda Šteinerová)

No kúpeľné pramene sú zrevitalizované, majú vďaka francúzskemu podnikateľovi s chorvátskymi koreňmi krásne prístrešky a návštevník si môže nabrať vynikajúcu liečivú vodu až z piatich minerálnych prameňov: Vojtech I.,Vojtech II, Žofia, Antonín a Jozef. Minerálna voda je železitá, blahodarne pôsobí najmä na žalúdočné problémy, podporuje vstrebávanie železa, pomáha proti nespavosti. O jej účinkoch vedeli ľudia nielen naprieč republikou, ale aj vo svete, keďže v 19. storočí sa voda z Korytnice vyvážala až do Ameriky. Dokonca za svoju kvalitu v roku 1873 získala na svetovej výstave v USA Saint Louis dve zlaté a jednu striebornú medailu.

Prameň Antonín (Melinda Šteinerová)

Prameň Žofia (Melinda Šteinerová)

Prameň Vojtech I a Vojtech II (Melinda Šteinerová)

Takže okrem toho, že ste v prekrásnej prírode Nízkych Tatier, máte možnosť ochutnať kvalitnú a blahodarnú minerálnu vodu, ak máte šťastie, možno uvidíte aj gejzír, ktorý zvykne vystreľovať do výšky vyše 20 metrov.

Gejzír (Melinda Šteinerová)

Môžete sa zahĺbiť do vlastných myšlienok pri krásne udržiavanej kaplnke, ktorá stojí na úpätí svahu a porozmýšľať nad tým, prečo tieto krásne kúpele súčasný vlastník nechal takto schátrať. A podľa najnovších informácií, aj firma francúzskeho podnikateľa eviduje vysoký dlh a už eviduje nového majiteľa. Je otázne, či sa k svojmu majetku postaví zodpovedne, alebo len dobre "nakopnutý" podnik a areál nechá napospas prírode, ľuďom a svojmu svedomiu.

Kaplnka (Melinda Šteinerová)