TATA &TATA

Šup na Jadran? Ale kdeže! To len Tata spoznal Tatu. Ako je na tom ten Váš Tata? Je v Tate mnoho tatov? A prečo sa Tata volá Tata? Má s tým náš, či Váš Tata niečo spoločné? To sa dozviete po prečítaní článku.

Máme odporúčané necestovať. Tak necestujeme, no ani nesedíme doma. Nelákajú nás Tatry, kde si podľa medializovaných informácií turisti šliapu na päty a dýchajú na krk. No kedže žijeme na juhu, spravili sme kuk do mapy a objavili sme Tatu. Iba toť kúsok za našimi hranicami. Všetko kóšer a všetko bezpečne.

Môjho manžela náš jediný potomok a zachovávateľ rodu už od narodenia volá TATA. Môjmu mužovi sa toto pomenovanie hrozne páči a na slovko otec ani nereaguje. A keď sme zistili, že TATA je prenádherné historické mesto - iba na "dopľutie" u našich južných susedov, neváhali sme sa tam vybrať.

Takže TATA, mesto, ktorého zakladateľ síce nie je náš TATA, ale jeho pomenovanie sa odvodzuje od tatu - čiže otca. Mesto, ktoré je síce dnes za našimi južnými hranicami, no ešte v 15. storočí tam žilo aj slovenské obyvateľstvo.

Okrem toho sa aj toto mesto (podobne ako mnohé mestá v Maďarsku a zopár aj na slovenskej strane) nachádzalo na hranici - Limes Romanum - s Rímskou ríšou. Prirodzenou hranicou bol Dunaj, takže tu nachádzame stôp po Rimanoch až-až. Aj v samotnom meste Tata.

Rímsky stĺp na nádvorí v Tatavári. (Melinda Šteinerová)

Okrem Rimanov, po ktorých sú tu stopy aj v samotnom historickom Tatskom hrade, svoj osobitý a čarovný ráz má toto mesto aj vďaka nášmu velikánovi Samuelovi Mikovínymu - veľkému odborníkovi na bane a šachty a na budovanie odvodňovacích zariadení - tzv. tajchov v Banskej Štiavnici a okolí. Nebyť jeho, Tata by bola jedným veľkým močiarom. No nie je.

Vstup do Tataváru (Melinda Šteinerová)

Tatvár (Melinda Šteinerová)

Tatavár (Tatský hrad) (Melinda Šteinerová)

Dnes je jej historické jadro vybudované na tzv. Öreg tó (Staré jazero) - čo je dielom nášho Samka Mikovínyho. Okrem toho, že v Štiavnici pôsobil na Banskej akadémii, stal sa prvým profesorom aj na Banskej akadémii v Tate (keďže aj táto oblasť- hoci tak na prvý pohľad nevyzerá je banícka oblasť).

Tatavár. odvodňovací systém vedený okolo celého mesta. (Melinda Šteinerová)

Kanál naprieč mestom v Tate (Melinda Šteinerová)

A spravil to parádne. Síce za jeho čias tento jeho počin vyvolal aj vzbury, keďže tu bolo množstvo vodných mlynov a mlynári sa obávali, že vďaka priehrade im klesne voda v náhonoch a ich to zruinuje. Takže priehradu musel budovať za pomoci cisárskych vojsk. Dodnes mnohé z týchto mlynov stoja a keby to bolo potrebné, vedeli by fungovať aj v súčasnosti.

Vodný mlyn v Tate. Zaujímavosťou je, že kolesá sú do seba zakliesnené a jedno poháňalo druhé. (Melinda Šteinerová)

Vďaka vybudovanej priehrade sa Tata stala destináciou budapeštianskej smotánky. Dokonca aj samotní Esterházyovci tu mali svoj kaštieľ. A nie ledajaký. Pri kaštieli si dali vybudovať aj žrebčín a jazdiareň a tu sa krotili tie najúžastnejšie kone v celej Európe. Zamestnávali anglických džokejov a konali sa tu preteky európskeho významu, ktorých sa zúčastňovala smotánka z celého sveta. Dokonca aj Mária Terézia sa počas svojej plavby po Dunaji osobne zastavila v Tate.

No a tá smotánka tam chodieva dodnes. Okolo Öreg tó (Staré jazero) dodnes stoja vilky z obdobia sesecie, medzivojnové i tie súčasné. Vlastniť vilku a jachtu v Tate dodnes niečo znamená. Akoby ste sa nachádzali niekde na Jadrane. a to ste len toť, u susedov v Tate.

Oreg tó a Tatavár v Tate (Melinda Šteinerová)

Barokový kostol na námestí a socha z piesku na pripomienku Trianonu. (Melinda Šteinerová)

Obrovské pieskové veľdielo na pripomienku Trianonu. (Patrik Šteiner)