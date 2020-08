Päťhviezdičkový Juh

V čom je náš Juh päťhviezdičkový? Viete si tu rozostaviť teleskop a pozorovať hviezdy. Viete si sadnúť na stoličku a taktiež budete vedieť pozorovať hviezdy. Budú sa páčiť? Oslovia Vás svojou skromnosťou, či naopak oslnia leskom?

Žijem na južnom Slovensku. Južné Slovensko mi prirástlo k srdcu svojou rovnou, niekde mierne zvlnenou krajinnou panorámou. No, v čom je táto oblasť päťhviezdičková? Vo viacerých oblastiach. Je tu v lete príjemné slnečné počasie, na jeseň jemný dáždik, povedzme zima, tá nie je až taká kúzelná, ale jar to svojou pestrosťou vyváži. Je tu množstvo teplých prameňov a tento kút Slovenska je, dalo by sa povedať, prewellnessovaný. A čo je tu skutočne päťhviezdičkové? Malá dedinka Belá, ktorá ukrýva skvost v podobe nádherného kaštieľa. Jediného kaštieľa na Slovensku, ktorý je dodnes v majetku svojich pôvodných majiteľov. Jeho osudy, samozrejme neboli až také ružové, ako to tam teraz vypadá. Prakticky vstal z "mŕtvych". Prečo som použila tento pojem? Lebo najlepšie vystihuje osudy tohoto panského sídla na Slovensku. Keď popri ňom prechádzate, nebodaj, keď sa prejdete v jeho interiéri, ani by vás nenapadlo, že bol prakticky ruinou.

Kaštieľ v Belej (Melinda Šteinerová)

Grófka von Krockow (rodená von Ullmann) túto ruinu za symbolický peniaz odkúpila od štátu a za nesymbolický peniaz ho opäť postavila na nohy. Spravila z neho, tak ako tomu bolo aj v minulosti, rodinné sídlo svojej rodiny a túto atmosféru zažiť bežný (alebo skôr dnes už aj nebežný) pocit ubytovať sa v pravom a nefalšovanom historickom rodinnom sídle ponúkla aj ľuďom "zvonka".

Kaštieľ v Belej a jeho priľahlé pozemky (Melinda Šteinerová)

Atmosféru jedinečnosti umocňuje aj samotná poloha kaštieľa. Keď sa do neho chcete dostať, musíte prísť do Belej - absolútne nenápadnej dedinky pri Štúrove obklopenej vinicami. Táto oblasť je typická svojou vinohradníckou tradíciou. Neďaleko je obec Strekov, kde sa pravidelne koná vínny festival. Aj samotná Belá má svoje vinice a vyrába si svoje vlastné vína. Ak prichádzate od Štúrova, alebo od Nových Zámkov, po pravej strane je klasická dedinská ulica a po ľavej strane (hoci to ešte netušíte) sa rozprestiera obrovký areál kaštieľa a jeho priľahlých pozemkov.

Pohľad z nádvoria kaštieľa (Melinda Šteinerová)

Keď vojdete popod bránu, ocitnete sa v úplne inom svete. V tom momente zabúdate, že ste v dedine, že ste v dvadsiatom prvom storočí, že niekde vonku neustále behajú autá, že niekde sa niekto háda a strká do seba a kričí. Vojdete na nádvorie, čas sa zastaví a všetko tu žije svojím vlastným životom. Pomaly sa presúvajúci hostia, tichý a nenápadný personál. Niekedy máte pocit, že ste tu úplne samy, stratení a zabudnutí....no to je práve tá anonymita aristokratických kruhov, ktorá sa vás tu dotkne.

Interiér kaštieľa v Belej (Melinda Šteinerová)

Každý si po vyslovení slova barón, gróf alebo pán predstaví chlapíka v našuchorenej parochni a v bielych pančuškách. Áno, takto vyzeral Ľudovít XVI v 18. storočí, podľa ktorého je pomenovaný luisézny sloh, v ktorom je vybudovaný aj kaštieľ v Belej. No takúto grotesknú postavičku tu nenájdete (ani v minulosti by ste ju tu nenašli). Dnešná aristokracia je oblečená decentne a slušne, chová sa nenápadne a keby náhodou aj pri vás stolovala, určite na seba nebude pútať pozornosť. A keď sa vám náhodou aj predstaví, tak "sánka dolu, šéfe", zostanete prekvapení a vtedy si uvedomíte, že to je ten pocit, ktorý sem patrí. Luxus, ale skromnosť.

Jeden zo salónikov kaštieľa v Belej (Melinda Šteinerová)

Krása a zároveň pokoj je to, čo tu zažijete a čo dnes už len veľmi ťažko nájdete vo "vonkajšom svete".

Interiér kaštieľa (Melinda Šteinerová)

Ocitnete sa tak trochu mimo reality a keď vám toto venovanie sa samému sebe nevyhovuje, treba vysť bránou, na ulicu a hneď budete v reálnom svete. Alebo treba ísť do neďalekého Štúrova, kde sa autá nezastavia, kde je obrovské rušné kúpalisko s tisíckami ľudí a pešia zóna pripomínajúca tak trochu prímorské prostredie.

Ale čo je aj na Štúrove skutočne päťhviezdičkové? Výhľad na Ostrihom, jeho krásnu baziliku, ktorá je tretím najväčším kostolom v Európe, Kráľovský hrad, Kresťanské múzeum - kde inak množstvo sakrálnych pamiatok pochádza z územia dnešného Slovenska, kostolíky a Kalváriu. Ten pohľad Maďari nemajú a nikdy mať ani nebudú.

A keďže sú hranice ešte zatiaľ otvorené, netreba sa báť prejsť sa po Moste Márie Valérie. Prípadne navštíviť neďaleký Vyšegrád, či historické mesto Tata. Písala som tu: https://melindasteinerova.blog.sme.sk/c/542209/tata-tata.html?ref=viacbloger

Môžete sa v Belej nudiť, môžete sa tam cítiť až príliš ticho, no verte, keď sa navrátite domov, začne vám ten pokoj chýbať. V tom je skryté čaro piatich hviezdičiek... Naše päťhviezdičkové južné Slovensko.

Interiér jedného zo salónikov kaštieľa (Melinda Šteinerová)